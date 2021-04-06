ليبيا وأمريكا تبحثان استعدادات المفوضية للانتخابات الوطنية

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبي الدكتور عماد السايح، اليوم، مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تونس العاصمة، آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر 2021.واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أهمية تأمين الانتخابات الليبية، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.من جانبه، شدّد نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.