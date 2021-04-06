مستثمر: مبادرة «حياة كريمة» ساعدت قرى ومراكز سوهاج

أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مبادرة حياة كريمة ساعدت قرى ومراكز عديدة في المحافظة.أضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن المصانع التابعة للجمعية على أتم استعداد للمشاركة في تلك المبادرة، لمساعدة الأهالي وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن هناك عدد من المصانع متوقفة تماما عن العمل وترغب بالمشاركة في المبادرة.وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة حصر اعداد المصانع المتوقفة والعمل على حل التحديات التي تواجهها للقدرة على المشاركة في المبادرة بالإضافة إلى سد المستحقات للعمال والدولة.