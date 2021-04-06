غدًا.. الحكم على رامز جلال ومالك MBC مصر

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا، الحكم على الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك قناة «إم بي سي»، في الدعوى المقامة ضدهما بالاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامجي «رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».كانت محكمة جنح العجوزة قضت ببراءة رامز والإبراهيم، فأقام المحاميان صلاح بخيت، وهاني سامح، دعوى ضدهما أمام «الاقتصادية»، إذ أوضحا في أوراق القضية اعتداء المشكو في حقهما على الحق الأدبى والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامجين الخاصة بموكلتهما، وهي بذلك شريكًا في تأليف المصنف السمعى البصري، المسجّل باسمها بالشهر العقاري.