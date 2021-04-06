اعتداء أهالي مريضة على الأطقم الطبية في أحد مستشفيات بورسعيد

حرر مباحث قسم شرطة المناخ محضرًا رقم ٢٧٣ جنح المناخ لسنة ٢٠٢١ لعدد من الخارجين عن القانون، أقدموا على الاعتداء على الأطقم الطبية، بمستشفي التضامن أحد مستشفيات العزل، وسيطرت قوات تابعة لمديرية أمن بورسعيد على حالة الهرج التي شهدتها المستشفي.وقال مصدر من داخل المستشفي لـ"الدستور" إن الواقعة تعود إلى قدوم سيدة في حالة خطيرة إلى المستشفي وبصحبتها عددًا من الأهالي، ومع وصولها هرع الأطباء والتمريض لإنقاذ حياتها، وبسبب خطورة الحالة وتعرضها لإنعاش قلبي أكثر من مرة، طلب أحد أطقم التمريض من الأهالي الخروج ليتمكن الأطباء من إسعافها، فاعتدى عليه بالضرب هو وأخرين، ومع خروج الطبيب اعتدوا عليه وأحدثوا حالة من الهرج بالمستشفي، وسط غضب الأهالي من الاعتداء على الأطقم الطبية بهذا الشكل.وأكد المصدر أن مدير المستشفي الدكتور مصطفي شعبان استغاث بالأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وسيطرت علي الوضع، في ظل قيام الأطباء بدورهم وتمكنهم من إنقاذ الحالة.تلقي اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.