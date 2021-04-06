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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بهدم حائط زاوية للتوسعة قبل رمضان بالشرقية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:17 م
المتهم
المتهم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة هدم حائط بإحدى دور العبادة بالشرقية بدون تصريح، وتحديد وضبط الجناة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم من (أحد الأشخاص، مقيم دائرة المركز) والمعين كعامل بإحدى الزوايا بذات الناحية بقيام ( 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بفتح الزاوية المشار إليها دون علمه عقب غلقها، وهدم الحائط الفاصل بين مكان الوضوء ومكان المصلى بها بزعم توسيعها، مما تسبب فى سقوط الجدار.

بالانتقال والفحص تبين أن الزاوية مبنيه بالطوب الأحمر والخرسانه على طابقين، ومعين بها المُبلغ من قبل إحدى الجهات الحكومية، وقيام المذكورين بالإشتراك مع آخر ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بعملية الهدم دون اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة، مما نتج عنه سقوط الجدار وإصابة إثنين منهم بكسر وكدمات مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، كما أضاف بأنه اشترك فى عملية الهدم بغرض التوسعة قبل حلول شهر رمضان، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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