الرئيس التونسي يؤكد على روابط الأخوة المتينة مع النيجر

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، روابط الأخوة المتينة مع جمهورية النيجر، والتعاون المميز الذي يجمع البلدين منذ نيلهما الاستقلال.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، لتجديد تهانيه الصادقة بفوز بازوم في الانتخابات الرئاسية في النيجر، بعد أن سبق أن وجه إليه رسالة تهنئة.وقال سعيد - بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية علي الصفحة الرسمية- إنه في حال تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور مراسم حفل التنصيب، فإنه يعتزم على العمل المشترك بين البلدين؛ لترسيخ سنة التشاور والتنسيق، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أفضل المراتب، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ولسائر بلدان القارة الإفريقية.ومن جانبه، أعرب بازوم عن بالغ شكره للرئيس التونسي على تهانيه الأخوية، وأبدى استعداده التام لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الانتخابات التي فاز بها هي الأولى من نوعها في بلاده، وأن شعب النيجر عبر عن إرادته الحرة في إطار ديمقراطي سلمي وشفاف.ووجه سعيد الدعوة إلي رئيس النيجر لزيارة تونس، كما تلقى دعوة لزيارة العاصمة "نيامي"، على أن يتم تحديد موعديهما في وقت لاحق.