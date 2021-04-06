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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تصعد 1% بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية وصينية قوية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:13 م
النفط
النفط
وكالات
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ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الصين والولايات المتحدة في رفع أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء لتستعيد بعض خسائر الجلسة السابقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عن التسوية 62.74 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.33 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار الخام دعما من بيانات أظهرت ان نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لامس مستوى قياسيا مرتفعا في مارس.

واكتسب قطاع الخدمات في الصين أيضا زخما مع تسجيل أكبر زيادة في المبيعات في ثلاثة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل نيسان، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومواقع
الضيافة المكشوفة.

وجاء تعافي النفط اليوم بعد خسائر حادة في جلسة الاثنين عندما هبط الخامان القياسيان كلاهما حوالي ثلاثة دولارات بسبب زيادة في إمدادات الخام من أوبك+ وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند وأجزاء من أوروبا.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية عن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشير إلى هبوط في مخزونات النفط والبنزين الأسبوع الماضي.

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