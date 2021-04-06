أسقف ملوي يترأس عشية عيد البشارة

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم عشية عيد البشارة، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.وشارك في الصلوات كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.