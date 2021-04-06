حبس 8 متهمين في قضية كافيه حسن شاكوش

أمرت نيابة مدينة نصر أول، الثلاثاء، في قضية المطرب الشعبي حسن شاكوش حبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت الاستعلام من حي شرق مدينة نصر عن أن المنشأة صدر لها ترخيص من عدمه، وبيان إذا كان تم تحرير محضر مخالفات لتلك المنشأة وفي حالة الأولى بيان المخالفات بالأرقام، وإخلاء سبيل 10 متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.وانتهت نيابة مدينة نصر مساء أمس، من التحقيق مع المطرب الشعبي حسن شاكوش وعدد 19 متهمًا آخر، على خلفية مخالفة إقامة حفل افتتاح لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة في شارع أنور المفتي المتفرع من عباس العقاد، وترحيله مرة أخري في مأمورية للعودة إلى قسم شرطة مدينة نصر.