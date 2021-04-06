فحص 33 ألف سيدة ضمن العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 33 ألف و443 سيدة بالمنيا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.وقالت الوزارة إن الوحدات الصحية التابعة للمبادرة في انتظار السيدات يوميًا من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.أشارت إلى أن المبادرة تستهدف فحص 2.5 مليون سيدة سنويا وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.