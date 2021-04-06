طارق شوقي: طبيعة أسئلة الامتحان من سلطة الوزير المختص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحديد ما إذا كان الامتحان ورقي أو شفوي أو بحثي أو الكتروني وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة الوزير المختص.أضاف وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن تعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ بحثها في مجلس النواب ولن تغير من كون الثانوية العامة إلكترونية في موعدها.قال الوزير إن هناك حقيقة أخرى واجب تأكيدها، وهى أن الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد داخل المدرسة في امتحانات مجمعة ٣ أيام، والثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو القادم".