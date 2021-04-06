رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الفرنسي يحقق في إقامة قداس لعيد الفصح انتهك قواعد التباعد الاجتماعي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:02 م
القضاء الفرنسي
القضاء الفرنسي
وكالات
طباعة
بدأ القضاء الفرنسي تحقيقا في أعقاب انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي في قداس ديني لعيد الفصح في باريس.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء: إن التحقيقات الأولية جارية للاشتباه في تعريض الآخرين للخطر.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية: أن العديد من الأشخاص احتفلوا بعد ظهر يوم السبت بعيد الفصح على مقربة من بعضهم البعض دون ارتداء كمامات في كنيسة القديسين يوجين وسيسيليا في باريس.

أظهرت مقتطفات فيديو من القداس الذي استمر أربع ساعات أشخاصًا يتلقون القربان عن طريق الفم.

وتردد أن أبرشية باريس أعربت عن ذهولها إزاء الحادث، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسمها كارين دال قولها "إننا ننأى بأنفسنا عن أي سلوك لا يحترم الوضع الصحي الصعب".

وقالت: إن الصور كانت واضحة وإن القضية تناقش داخليا مع المسؤولين.

من جانبها، قالت مارلين شيابا، مساعدة وزير الداخلية، لإذاعة فرانس إنفو: إن القضية غير مقبولة على الإطلاق.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث سجلت 8ر4 مليون إصابة فضلا عن 96900 حالة وفاة. كما أن الوضع يثير التوتر في وحدات العناية المركزة.

موضوعات متعلقة

صلاح يسجل هدفا في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم