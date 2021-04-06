الصحة تحدد إرشادات لأصحاب المحال للحد من تفشي كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإرشادات لأصحاب المحال التجارية للحد من تفشي فيروس كورونا.أشارت إلى ضرورة تنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الزحام، وتشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، ووضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو أماكن التعامل مع العملاء.وأكد الوزارة ضرورة وضع علامات على واجهات المحلات، لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أى أعراض، ووضع علامات أرضية داخل المتاجر لإلزام العملاء بالتباعد الاجتماعى وتنظيف الأيدى.