قيادي صوفي: ساحات الطرق ستكون مهيئة لإقامة صلاة التراويح في رمضان

قال الدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية الصوفية، إن ساحات الطرق الصوفية مهيئة، لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن غالبية هذه الساحات متواجدة في صعيد مصر وتحديدا في سوهاج وقنا وأسوان، ومساحتها كبيرة جداَ ومؤهلة لاستقبال المصلين والمريدين الذين يأتون من كل البلدان لتأدية صلاة التراويح في هذه الساحات المباركة.وتابع "مندور" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الساحات ستكون معقمة تعقيم كامل ومهيئة لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة التراويح فيها، حيث إن هناك بوابات تعقيم وغير ذلك من الأمور المحمودة التي ستجعل هناك قابلية كبيرة لقدوم المصلين لهذه الساحات المبروكة التي يأتيها المصلين من كل حدبًا وصوب.الجدير بالذكر أن الطرق الصوفية تمتلك مئات الساحات التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تقام في هذه الساحات مختلف الشعائر الدينية.