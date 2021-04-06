أسقف المنيا يترأس التسبحة بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء صلوات تسبحة نصف الليل بالصوم الكبير، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.وشارك بصلوات التسبحة كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.