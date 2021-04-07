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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:19 ص
مواد البناء
مواد البناء
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سجلت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، استقرارًا ملحوظًا، على الرغم من حالة الركود الكبيرة التى تشهدها أسواق مواد البناء في مصر، حيث شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات الأربعاء 7 أبريل 2021، فيما استقر سعر الحديد.

وأعلنت بعض شركات الحديد تثبيت الأسعار مؤقتًا خلال شهر أبريل الجاري، ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وترصد "الدستور" لقرائها أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

سعر الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي 795 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 940 جنيها في الإسكندرية.

سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 875 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها.

سعر الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد المحلية، حالة من الاستقرار بالأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاي للصلب 13500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري (بشاي) 13450 جنيها.

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.

سعر طن الحديد سرحان 13300.

سعر طن الحديد مراكبي 13300.

سعر طن حديد المصريين 13500.

سعر طن حديد مصر الكومي 13300.

سعر طن حديد المعادي 13300.

سعر طن حديد العشري 13300.

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سعر طن حديد مصر ستيل 13300.

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