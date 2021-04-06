بطريرك الكاثوليك: يجب علينا البحث لخدمة كل إنسان

ألقى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كلمة لورشة عمل المكاتب ومنظمات التنمية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجاري، وذلك بدار ضيافة أم المحبة الإلهية بأسيوط.وأشار بطريرك الكاثوليك خلال كلمته قائلًا: "أحبائي جميع الحاضرين يجب علينا أن نفكر ونبحث معا لخدمة القريب ( أي كل إنسان ). أنتم أعضاء جسد المسيح الحي الإكليروس والعلمانيين المجتمعين فى أسيوط، سلام ومحبة المسيح لجميعكم وصلوات كل القديسين ترافقكم لهذه الانطلاقة للعمل الجماعي، الذي تنتظره منكم الكنيسة والمجتمع".وتابع: "أبارك وأثمن مشاركة العديد من الآباء الأساقفة، أعضاء السينودس المقدس وأنا معكم متحد بالصلاة وداعم بكل الفكر والقلب رغم عدم حضوري جسديًا.. أبنائي الأحباء أنا أوكد لكم إن وقتكم المبذول في هذه اللقاءات الواعدة هو بمثابة ذبيحة حمد مقبولة عند الرب، لأنها من أجل الإنسان ومن أجل كرامته ومن أجل خلاص نفسه".واختتم الأنبا إبراهيم كلمته: "فى انتظار توصياتكم وسنعمل مع إخوتي آباء السينودس على مناقشتها ودراستها ووضعها فى الاعتبار من أجل التخطيط والعمل المشترك، بالنسبة لي كل الأفكار والدراسات الواردة منكم اعتبرها نداءات قلوب وعقول وسواعد تحب الكنيسة وتهتم لأمرها وتسلم فى بنائها".