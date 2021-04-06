عضو برجال الأعمال يثمن دور الحكومة منذ بداية جائحة كورونا

ثمن المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية جائحة كورونا.وأضاف فتوح لــ"الدستور"، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا ساعدت على نمو الاقتصاد وتنشيط حركة المصانع، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، مؤكدًا أنها احدثت حالة حراك في جميع القطاعات الاقتصادية.وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 التي أطلقها الرئيس السيسي عظيمة جدًا للشباب، كما انها ستؤدي إلى تشغيل مصانع مواد البناء، متوقعًا حدوث طفرة في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.