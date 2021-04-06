ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 482798

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم، إلى 482798 بعد تسجيل 2296 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى6479 منذ 21 فبراير من العام الماضي.وبدأت في 14فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد التراكمي للذين حصلوا على جرعة واحد من التطعيم حتى اليوم 163692 وبلغ عدد الذين حصلوا على جرعتين 92032 شخصا.