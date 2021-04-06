مواعيد وقنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:39 م
محمد مجديطباعة
ينتظر عمرو سعد ومصطفى شعبان عرض أحداث مسلسلهما الجديد «ملوك الجدعنة» خلال أيام شهر رمضان على قناة إم بي سي بشكل حصري.
مسلسل ملوك الجدعنةالمسلسل يعرض على شاشة «إم بي سي» بعد الفطار في تمام الساعة التاسعة مساء خلال أيام شهر رمضان المبارك، كما بعرض على منصة شاهد VIP قبل عرضه على القناة.
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أبطال مسلسل ملوك الجدعنة
من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.