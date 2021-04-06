مواعيد وقنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021

مسلسل ملوك الجدعنة





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أبطال مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

ينتظر عمرو سعد ومصطفى شعبان عرض أحداث مسلسلهما الجديد «ملوك الجدعنة» خلال أيام شهر رمضان على قناة إم بي سي بشكل حصري.المسلسل يعرض على شاشة «إم بي سي» بعد الفطار في تمام الساعة التاسعة مساء خلال أيام شهر رمضان المبارك، كما بعرض على منصة شاهد VIP قبل عرضه على القناة.مسلسل "ملوك الجدعنة" يدور حول "سفينة" و"سرية"، شابان معدومان من منطقة شعبية تلقي بهما الأقدار في رحلة ملحمية يصعدان من خلالها هرم العالم السفلي للجريمة ضد أحد أباطرة تجارة الشر، مسلحين بقوتهما وذكائهما والأهم صداقتهما المتينة، التي ستواجه المكائد خلال رحلة الصعود، فيتحولان لعدوين وغريمين ثم تضطرهما الظروف لأن يعودا حليفين في مواجهة خطر أكبر.