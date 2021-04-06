البابا تواضروس ينعى القمص كيرلس زغلول

رحل اليوم الأب القمص كيرلس زغلول كاهن كنيسة السيدة العذراء بأشمنت، مركز ناصر التابعة لإيبارشية ببني سويف، عن عمر بلغ ٦٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٣٥ سنة.وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.ولد الأب المتنيح يوم ٢٥ أبريل ١٩٥٩ وسيم كاهنًا يوم ٢٢ نوفمبر ١٩٨٥ ونال القمصية في ١٩ يناير ١٩٩٥.ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني القمص الراحل خلال رسالة تعزية لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية.