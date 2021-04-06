وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ

نعى حزب "حماة الوطن"، ببالغ الحزن والأسى، اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ أمين أمانة محافظة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني.. رحم الله الفقيد.وتقدم الفريق جلال الهريدي بخالص التعازي، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.