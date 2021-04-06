قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالفرافرة

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قوافل تعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بإدارة الفرافرة التعليمية.وأشار وكيل التعليم إلى أن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة وتقديم كافة سبل الدعم لجميع طلاب المحافظة، وتيسيرا عليهم وحرصا على مصلحتهم.وأكد النيلى أن القوافل يحاضر بها نخبة من ذوي الخبرات من موجهى العموم بالمرحلة الثانوية بمجموعة من المواد الدراسية المختلفة، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل وحرصهم على تقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.