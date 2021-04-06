الحبيب عمر بن حفيظ: رمضان شهر نفحات وبركات وعطايا

قال الحبيب عمر بن حفيظ الداعية اليمني، وشيخ طريقة آل باعلوي الصوفية باليمن والأردن، إن المسلم يستقبل شهر رمضان بالفرحة والبهجة الغامرة التي تجعله سعيد بقدوم هذا الشهر المبارك، خاصة أن هذا الشهر شهر نفحات وبركات وعطايا.وتابع "بن حفيظ" عبر صفحته الرسمية قائلا: "يا أيها المؤمن: إن خطابك بهذه الكلمة يثير في باطنك معنى تمتلئُ به الجوانح على قدر ما يحمل فؤادك من حقيقة الإيمان الذي خوطبت به، إنك بالإيمان تتميز عن كل مَن لم يهتدِ لحقيقةِ وجودِه، ولم يعرف موجده وصانعه الذي خلَقه من العدم، ولم يظفر بالمنهج الذي ارتضاه وشرعه له الخلاق الحكيم القدير "أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [الملك: 14].وتابع "بن حفيظ": "وأنت من خلال هذا المنهج تقيم الأسس الصحيحة لتغذية الروح والجسد وإصلاحهما وإسعادهما في الحياتين والدارين، ذلك بأنه المنهج الكامل الأمثل الأقوم الأتم الأقوى لصلاح هذا الإنسان "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا" [المائدة: 3]. "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة: 50]، وأنت أخي المسلم بهذا المنهج تعرف قيمةَ الحياة وتحرص على اغتنام أيامها ولياليها وانتهاز فرصها ومواسمها لتكسب السعادة وتتهيأ للحسنى وزيادة ولذلك على الجميع أن يقتنص أيام هذا الشهر المبارك.