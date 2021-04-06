رئيس ميناء القاهرة يكرم أحد العاملين لأدائه المثالي

كرم مجدي إسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحد العاملين بقطاع الأمن بشركة الميناء، نظرًا لأمانته في العمل وجهده وعمله الدؤوب.وحرص رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، على تكريم محمد رمضان، لحرصه على تواجده في العمل الدائم بشكل منظبط وبأداء مثالي، وذلك في إطار دعم العاملين وتشجيعهم على الأداء الجيد وبذل المزيد من الجهد.ويحرص رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بشكل دوري ومستمر على تكريم العاملين الملتزمين والمتجهدين في مواقع عملهم المختلفة وذلك تحفيزًا لهم، خاصة في ظل الظروف الاستئنائية التي يعيشها قطاع الطيران بسبب أزمة جائحة كورونا الوبائية.