العراق ينفي وجود مظاهر مسلحة فى نينوى

نفت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الثلاثاء، وجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نواصل إتمام اتفاق سنجار المهم والذي يدخل في مراحل العمل الآن، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وتابع الخفاجي: "ذهابنا إلى سنجار يأتي عقب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مظاهر مسلحة من غير الجيش العراقي والشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الأخرى".وتابع: "التقينا مع أهلنا في سنجار، وتأكدت منهم أن الأمن مستتب بإدارة قيادة غرب نينوى فقط".