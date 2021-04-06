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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 تصريحات لأول عمدة مصرية بالولايات المتحدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:28 م
مارى ألكسندر
مارى ألكسندر
وفاء علي
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نجحت مارى ألكسندر، مصرية الأصل، فى الوصول إلى منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوى الأمريكية فى سابقة هى الأولى.

وجرى اختيار ماري ضمن أكثر من 20 امرأة متميزة حول العالم، لترافق كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

وسردت «ألكسندر» قصة نجاحها في حوارها مع «الدستور»، وأشادت بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة، متمنية أن تلتقى الرئيس لتهنئته على الإنجازات التى حققها فى مصر، التى جعلتها فخورة جدًا بمصريتها.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها خلال حوارها له:

- أنا أول سيدة مصرية تحصل على هذا المنصب.
- أعمل باستمرار على مساندة الجالية المصرية فى أمريكا عبر عملى فى المجال العام.
- أسهم بمجهود كبير لتطوير ودعم مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.
- إن الحياة فى الولايات المتحدة ليست سهلةومليئة بالمعاناة.
- أنا معجبة بجميع المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية.
- أشعر دائمًا بأننى فخورة ببلدى مصر، لكن فى عهد الرئيس السيسى أصبحت فخورة جدًا.
- أتمنى أن ألتقي الرئيس يومًا ما، لأهنئه شخصيًا على إنجازاته ومسيرته السياسية العظيمة.
- فخورة بأن المجتمع فى أمريكا يعتز باختلاف الأجناس ويرحب بجميع الجنسيات.

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