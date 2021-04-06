ضبط لحوم وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالقليوبية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، بحملات مكثفة على الأسواق وفي مدينة قها، وتم المرور على أربع منشآت تجارية، وقد تبين وجود ثلاث من المنشآت غير مستوفاة للاشتراطات الصحية.وأسفرت الحملة عن ضبط بعض الأصناف منتهية الصلاحية: 24 كيلوجراما من صنف سجق بلدي للتغير في الخواص الطبيعية ولوجود سائل انفصالي، كما تم ضبط 55 كيسا من صنف عدس بجبة منتهى الصلاحية، و34 كيسا من صنف عدس أصفر منتهى الصلاحية، وضبط 140 كيسا من صنف خلطة الأكلات الهندية "ماجي" منتهى الصلاحية.كما تم تحرير 7 محاضر للمخالفات الصحية، والتوصية بغلق منشأتين لعدم وجود ترخيص.تأتي الحملة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لحماية المستهلك من الغش التجاري.