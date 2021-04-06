«الدستور» فى جولة وسط أراضى مشروع «مستقبل مصر»

على مرمى البصر، يمتد مشروع «مستقبل مصر»، لتحويل الرمال الصفراء إلى جنة خضراء مزهرة، ضمن مشروع «مستقبل مصر للزراعة المستدامة»، الذى بدأ العمل على تنفيذه منذ أبريل ٢٠١٧، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف التوسع فى إنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الواردات وتصدير الفائض إلى الخارج، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وعلى بعد نحو ٣٠ دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر، وإلى جوار امتداد محور روض الفرج - الضبعة الجديدة، وبعمق يزيد على ٤٠ كيلومترًا، وطول نحو ٩٥ كيلومترًا، بدأ تنفيذ مشروع «مستقبل مصر»، مع تقسيم أراضيه إلى قطع متساوية، بمساحة ١٠٠٠ فدان لكل قطعة، عبر ٥٥ طريقًا طوليًا و٣٥ طريقًا عرضيًا.

ويتسم موقع المشروع بتوافر الأيدى العاملة، وسهولة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، بالإضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية وموانئ التصدير البحرية والجوية.

وفى ظل الدعم الكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفَّر مشروع «مستقبل مصر» نحو ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، لضمان سلامة العمال والموظفين.

وبحسب مسئولى المشروع، فإن توفير المياه اللازمة للمشروع الكبير سيجرى عبر الاستفادة من خزانات المياه الجوفية، وهى خزانات «الأيوسين» و«المايوسين» و«المغرة» بامتداد المنطقة المحاذية لوادى النطرون، وحفر الآبار الجوفية على مسافات مدروسة، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية، بالإضافة إلى القياس الدورى لملوحة المياه، وربطها بأنواع الزراعات التى تتناسب مع درجة الملوحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وبالتعاون مع كبرى الشركات الزراعية، تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، والتى تتضمن تمهيد الطرق الداخلية، بإجمالى أطوال يزيد على ٥٠٠ كيلومتر، وبعرض ١٠ أمتار، مع حفر آبار المياه الجوفية اللازمة، وإنشاء محطتين للكهرباء، بقدرة ٣٥٠ ميجاوات، وتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية بطول ٢٠٠ كيلومتر، وتدشين مخازن لمستلزمات الإنتاج وإنشاء المبانى الإدارية والسكنية اللازمة، بالإضافة إلى توفير أحدث المعدات والتقنيات الزراعية.

ووفقًا لمسئولى المشروع، وبعد إتمام البنية الأساسية، فقد تم استصلاح وزراعة ٣٠ ألف فدان فى موسم ٢٠١٨٢٠١٩، زادت إلى ١٢٠ ألفًا فى موسم ٢٠١٩٢٠٢٠، ثم زادت مرة أخرى إلى ٢٠٠ ألف فدان فى موسم ٢٠٢٠٢٠٢١.

وبتوجيهات من الرئيس السيسى، فقد تقرر استصلاح ١٥٠ ألف فدان إضافية بنهاية العام الجارى، ضمن مشروع «مستقبل مصر»، مع العمل على زيادة الرقعة المزروعة بالمشروع إلى ٥٠٠ ألف فدان، بالتزامن مع تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، الهادف لاستصلاح أكثر من مليون فدان.

وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبإجمالى استثمارات ٥ مليارات جنيه، واستخدام ١٧٠٠ جهاز رى محورى مطور، نجح استزراع عدد من أجود المحاصيل الزراعية على مساحة ٢٠٠ ألف فدان، فى موسمين صيفى وشتوى، وذلك خلال العامين الماضيين.

وبحسب مسئولى المشروع، فقد تضمنت زراعات موسم ٢٠١٩٢٠٢٠ إنتاج محاصيل القمح والذرة الصفراء على مساحة ١٧ ألف فدان لكل منهما، والشعير فى ٧ آلاف فدان، والبطاطس على مساحة ٣٢ ألف فدان، وبنجر السكر فى ٢٧ ألف فدان، والفول السودانى فى ١٠ آلاف فدان، والبطاطا فى ٥ آلاف فدان، والبصل فى ٧ آلاف فدان، والطماطم فى ١٠ آلاف فدان، والبسلة فى ٣ آلاف فدان، والفاصوليا البيضاء فى ٤ آلاف فدان، والجزر فى ٤ آلاف فدان.

كما تم الانتهاء من زراعة الموالح على مساحة ٧ آلاف فدان، لتبدأ بشائر الإنتاج من البرتقال واليوسفى والليمون فى موسم ٢٠٢٠. أما زراعات موسم ٢٠٢٠٢٠٢١، فقد تضمنت الحفاظ على نفس المساحة من القمح والذرة الصفراء، مع زيادة المساحة المزروعة بالشعير إلى ٨ آلاف فدان، والبطاطس إلى ٤٢ ألف فدان، وبنجر السكر إلى ٤٦ ألف فدان، والفول السودانى إلى ١٢ ألف فدان، والفاصوليا البيضاء إلى ٦ آلاف فدان، والبصل إلى ١٥ ألف فدان، والحفاظ على نفس المساحات من البطاطا والطماطم والبسلة. وإلى جانب ذلك، تم استزراع الفراولة والخيار على مساحات ٣ آلاف فدان لكل منهما، مع زيادة الرقعة المزروعة من أشجار الموالح من ٧ إلى ١٠ آلاف فدان.

وأوضح مسئولو المشروع أنهم تلقوا تكليفًا من القيادة السياسية بإنشاء عدد من مصانع التغليف والتعبئة والأعلاف، للسماح بتنفيذ مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى خلال الفترة المقبلة، مع تحضير الأراضى المستهدفة لاستقبال الزراعات. وأشاروا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسى إلى توفير السلع الزراعية بأسعار مناسبة، ليمثل باكورة إنتاج مشروع الدلتا الجديدة، كونه يمثل نحو ٦٠٪ من المساحات المستهدف زراعتها، منوهين بأنه يتسم بموقع متميز، يجعله مقصدًا للمستثمرين والمزارعين، حيث يقع على امتداد محور الضبعة، وبالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب، وميناءى الدخيلة والإسكندرية.

ولفتوا إلى أن العمل فى المشروع يأتى عبر نظام الشراكة بين أجهزة الدولة والمستثمرين الزراعيين الجادين، عبر محددات وضوابط تهدف لتعظيم العائد منه، والتزامات لتقليل الوقت والتكلفة فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وذكروا أن الأجهزة المعنية، بدأت، بالتعاون مع وزارة الزراعة، فى تدشين برامج تدريبية لأوائل الخريجين من كليات الزراعة والهندسة، أقسام الكهرباء والميكانيكا، لتأهيلهم ودفع عجلة الإنتاج فى المجال الزراعى، بما يتناسب مع المستهدف ضمن خطط الدولة للانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة فى عام ٢٠٢٣.