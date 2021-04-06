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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس كفر شكر يبحث إنهاء إجراء توصيل الغاز لقرى أسنيت وكفر تصفا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:23 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر اجتماعا موسعا مع مسئولي الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومهندسي الجهاز التنفيذي وهيئة الطرق والكباري ومندوب شركة غاز مصر والإدارة الهندسية بمجلس المدينة وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه شارك في الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لقرى أسنيت كفر تصفا بهدف تذليل العقبات من أجل توصيل الغاز لقري الوحدة المحلية بكفر تصفا والبر الشرقي بأسنيت وقرية كفر عزب غنيم وعزبة الشيخة فاطمة لراحة وخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على استكمال كافة الخدمات والمرافق لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية، معقبا: نحرص على المتابعة المستمرة للتعرف على الأوضاع والمعوقات والعمل على حلها فورا من أجل إنجاز الخدمات لجموع الأهالي والارتقاء بالأوضاع المعيشية في شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المدينة تشهد خطة تطوير غير مسبوقة استهدف تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق من خلال استرجاع أملاك الدولة المعتدى عليها والمنهوبة وتم عودتها إلى ولاية الدولة وإنشاء منافع عامة وحدائق متنفس مجانى لاستمتاع المواطنين وأسرهم بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى يوصى دائما ببذل الجهد لتحسين الأوضاع المعيشية.

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