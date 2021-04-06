الجمعية الأفريقية تكرم مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك

كرمت الجمعية الإفريقية برئاسة السفير محمد نصر الدين ومعهد فالكون للدراسات الإفريقية، الراهبة سميحة راغب، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، والتابعة للكنيسة الكاثوليكية تقديرًا لدورها الرائد في مجال التعليم وكسيدة لها دور فاعل ومؤثر محليا ودوليا.وسلمت الدكتورة شيماء الشرقاوي للراهبة سميحة راغب درع وشهادة تقدير في احتفالية أقيمت بمقر اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي في الزمالك.وتعد الراهبة سميحة راغب تعد من رائدات التعليم في مصر وهي من الراهبات الكمبونونيات اللاتي وهبن حياتهن لخدمة الإنسانية خاصة في مجال التعليم.