«الكاثوليكية» تطلق ورش عمل لمؤسسات التنمية

أقيمت فعاليات ورش العمل لمكاتب ومنظمات التنمية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، يومي الخامس والسادس من إبريل الجاري، وذلك بدار ضيافة أم المحبة الإلهية بأسيوط.جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، والأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج، وبمشاركة مكاتب التنمية بالإيبارشيات (المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - الجيزة - القاهرة - الإسماعيلية).وأقيمت فعاليات اليوم الأول عن التنمية والعمل الخيري ورسم خريطة مواقع العمل والقطاعات للعمل التنموي للكنيسة.