خبير: مشروع المحلول المر يدعم زيادة القيمة المضافة لصناعة الملح

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري أن توجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مشروع معالجة المحلول المر الذي ينتج عن عملية تصنيع الملح سيساهم في زيادة القيمة المضافة لصناعة الملح في مصر.وأضاف البكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل علي تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم زيادة الصادرات المصرية.وأشار إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية سيكون في صالح دعم الاقتصاد المصري الذي يشهد حالة جيدة للغاية من النمو.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.