أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

■ هناك نقد موجه إلى الكتابة التاريخية بأنها تخضع للأيديولوجيات والحسابات السياسية.. كيف يمكن أن تتخلص من الانحيازات؟

■ عبارة «التاريخ يُعيد نفسه».. هل هى صحيحة؟

■ هل يضع التاريخ استراتيجيات للمستقبل؟

■ القرن السابق شهد العديد من الاضطرابات والحروب.. هل تتحول الثقافة لوسيلة لنشر السلام والمحبة بين الأمم المتنازعة؟

■ لك تجربة كبيرة فى مجال قراءة تطور المجتمعات.. كيف تنظر لما قطعته الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية فى علاج ظاهرة العشوائيات؟

■ القضية السكانية بأركانها المتعددة باتت معضلة وتفاقمت تأثيراتها السلبية على الثقافة والتعليم وغيرها.. كيف يمكننا علاجهًا جذريًا؟

■ إذا نظرنا للبرامج التليفزيونية الثقافية الآن سنجدها قليلة للغاية.. فهل أصبح الإعلام معاديًا للثقافة؟ أو بمعنى آخر إلى أى مدى يؤثر الإعلام سلبًا وإيجابًا على الثقافة المصرية؟

■ مر المجتمع فى العقدين الأخيرين بعدة تحولات سياسية واجتماعية.. كيف ترى تأثير ذلك على الشخصية المصرية؟

■ هذا الكلام يحيلنا إلى القوة الناعمة المصرية.. كيف يمكن لها أن تستعيد تأثيرها فى ظل التفشى التكنولوجى الذى نعيشه؟

■ من خلال قراءتك التاريخ.. ما الذى استخلصته فى كيفية تعامل الأمم مع الآثار السلبية للأوبئة؟ وماذا بعد أزمة كورونا؟

■ يقول التاريخ إن المثقف المصرى صاحب دور كبير فى تحديث وتطوير وتنمية المجتمع.. لكن الواقع يشير إلى تراجع دوره وانعزاله... ما تعليقك؟

■ وزير الثقافة.. هل يُفضل أن يكون مثقفًا أم إداريًا؟

لو طُلب منك وضع خطة للنهوض بالثقافة فى مصر فما الاستراتيجية الناجزة فى نظرك؟

الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، واحد من أهم الأعمدة وصُناع الثقافة خلال عقود، عبر إشرافه على العديد من الإصدارات والدوريات الثقافية فى مصر، ورصده الدءوب حركة المعرفة وتطوراتها التاريخية، ومؤلفاته العديدة فى ذلك الاتجاه.ورأى الدكتور الشلق، فى حواره مع «الدستور»، أن النهوض بالحالة الثقافية، يحتاج إلى التنسيق فيما بين الهيئات المختلفة داخل وزارة الثقافة، والوزارات الأخرى المرتبطة، مثل التعليم والأوقاف والشباب والرياضة والهيئات الإعلامية، لصناعة ما يمكن وصفه بالصحوة الثقافية، التى لن تتأتى إلا بصناعة استراتيجية مشتركة، وتخصيص ميزانية أكبر لتنوير العقول وتنميتها، حتى لا نفاجأ بعودة نشاط الجماعات الإرهابية مرى أخرى.- الكتابة التاريخية صنعة، ومن ضمن معاييرها الدقيقة أنه ينبغى على المؤرخ أن يكون موضوعيًا، وكيف يصبح موضوعيًا إذا كان المؤرخ نفسه شخصًا ذاتيًا له انحيازاته السياسية والدينية وهكذا، هذا ما يميز مؤرخًا عن آخر، أن يبتعد بقدر ما يستطيع عن الذاتية ويكون أقرب إلى الموضوعية، ولا يوجد مؤرخ غير ذاتى بدرجة ما، فالموضوعية الكاملة فى الكتابة التاريخية مستحيلة، طالما أن التاريخ يكتبه «ذات» أى ذات المؤرخ، وبراعة المؤرخ تكمن فى مدى ابتعاده عن الذاتية واقترابه من الموضوعية، فالمؤرخ الحقيقى هو الذى لا يفصح عن انتماءاته وانحيازاته وهو يكتب، يحتكم إلى الموضوع وليس إلى الذات، عندئذ تصبح كتابته أكثر دقة وأكثر حياة، صحيح أن المؤرخ يتأثر بالأحداث الجارية لكن عليه أن ينتزع نفسه بقدر ما يستطيع كى يعيش فى الفترة التاريخية السابقة التى يكتب عنها.- لا، إطلاقًا، لأن التاريخ هو حركة الزمن والزمن يمضى إلى الأمام، لا يتوقف ولا يستعاد، فالمؤرخ يحاول أن يستعيد منه بعض الملامح فقط فى الكتابة وليس فى الواقع المعاش، حركة الزمن فى كل ثانية تتغير، كل شىء يتغير حتى دم الإنسان، ونحن نتحدث الآن ماتت فى داخلنا مئات الآلاف من الخلايا ونشأت مئات الخلايا الجديدة، إذن كيمياء الجسم نفسه تغيرت، وبالتالى الزمن لا يعيد نفسه ولا يتكرر، ولكن أحيانًا تتشابه الأحداث وتشابهها لا يعنى تكرارها ولا إعادتها، وإنما يعنى التماس فى ملامح ما فى الأحداث ولكنها ليست هى، ولكل حركة تاريخية طبيعتها وملامحها، لكن يجب أن نستفيد من القياسات التاريخية وهى عملية عقلية من الطراز الأول.- ثمة فكرة قديمة عن التاريخ تقول إنه يتحدث عن الماضى، وهذا يعنى أنه لا صلة له بالواقع الذى نعيشه وهى فكرة خاطئة، فالتاريخ يتعلق بالمستقبل وليس بالماضى، صحيح أن المادة مستقاة من الماضى لكنه يتحدث عن المستقبل، فإذا استطاع أن يصور الماضى بموضوعية شديدة واستنادًا إلى مصادر ومراجع وليس إلى تهويمات ولا خيالات ولا أحلام ولا انتماءات ولا انحيازات، فإنه يقدم فهمًا للواقع الذى نعيشه ومن ثم يسهم فى وضع استراتيجية للمستقبل ويكون قادرًا على استقرائه بشكل أفضل، والتشخيص الدقيق لما حدث فى الماضى يعيننا على فهم الواقع المعاش، ومن ثم يعيننا على تصور ما يمكن أن يحدث فى المستقبل، فليس هناك سياسى فى أى دولة كانت يستطيع أن يرسم استراتيجية عمل دون أن يعرف أصول المشكلات وجذورها التاريخية.- أتمنى ذلك، أعلم أن الدولة لديها مسئولية كبيرة تجاه إصلاح ما لم يتم إصلاحه فى العقود السابقة سواء فى التعليم والصحة أو الزراعة أو المواصلات وغيرها، الدولة تعمل ليل نهار بكل حرص وعناية، لكنى أتمنى أن تمنح الدولة للثقافة نفس القدر من الاهتمام، فالصناعات الثقافية لا تقل ثقلًا واهتمامًا عما تحدثه الدولة فى مرافق الإصلاح العامة، فلا بد أن تأخذ الثقافة حظها وإمكانياتها المادية شأنها شأن القضايا الأخرى، أتمنى أن يحدث نوع من الانعطاف نحو تمويل الكثير من المشروعات الثقافية التى تقدم من هيئات وزارة الثقافة، أعلم أن المسئولين قد يقولون لى أنت لا ترى ما نراه، لكن أجيبهم أن الثقافة أيضًا هى جزء كبير من العبء الذى تحملونه، الثقافة أيضًا مدفعية ثقيلة، فإذا لم نثقف الناس ستدمر ما نفعل، فلندعم الثقافة لأنها ليست ترفًا، من خلال الجوائز ومن خلال زيادة ميزانية الثقافة ودعمها من وزارة المالية، ولا إصلاح للثقافة إلا بإصلاح التعليم، وفى كتاب العميد طه حسين «مستقبل الثقافة فى مصر»، كانت أغلب فصوله تتناول قضية التعليم وكأن الدكتور طه أراد أن يقول لنا إن مشكلة الثقافة حلها فى قضية التعليم.- قضية العشوائيات فى غاية الأهمية، وهى من أهم الإنجازات التى تحدث الآن، ومن لا يعترف بذلك يبدو وكأنه لا ينتمى لهذا الوطن، فالعشوائيات هى أخطر ما يمكن أن يصيب هذا الوطن فى كبده، ففيها تعشش المخدرات والجريمة والتطرف الدينى وإلى آخره، وهذا ما يدمر مستقبل الوطن، فإنك تخرج هذه الناس وتصنع لهم بيئة نظيفة وصحية وتقيم لهم مدارس وتعليمًا يسهم فى نهوض هذه الأمة، أنت تنتشل العشوائيات من الوحل وتحول سكانها إلى أشخاص فاعلة فى المجتمع، فمن سيتربى فى المبانى السكنية الجديدة، سيكون أكثر انفتاحًا وتعليمًا وكذلك أكثر ارتباطًا بالوطن.- حسنًا فعلت الدولة بأنها بدأت تلتفت فى الفترة الأخيرة لهذا القضية بشكل مباشر، بدأت تلفت نظر الناس لفكرة أن الزيادة السكانية تبتلع ما نقوم به من تطوير وتقدم، ومشكلة القضية السكانية متعلقة بتنوير الشباب وتعليمه ودور الإعلام هنا فى غاية الأهمية، ربما أكثر من المثقفين، وعليه أن يتخلى عن اللغة المباشرة، بمعنى أن الإعلان الذى يقارن بين شخص أنجب اثنين ويعيش جيدًا وبين آخر أنجب ٤ أبناء وحالته أسوأ، لم يعد يجدى، فلا بد أن نتخلى عن هذه السذاجة، ونقدم للناس دراما جيدة تبين فيها حالة الأسرة الأقل عددًا وإنجابًا، كيف تصبح متماسكة وقوية، يجب أن يتخلى الإعلام عن اللغة الخطابية، وأن يقدم دراما تجعل المشاهد يستنبط من نفسه مشكلة الزيادة السكانية.- لا توجد حدود فاصلة بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام وسيلة من وسائل تقديم الثقافة، إذن على الإعلام أن يتحمل مسئوليته تجاه تثقيف الناس، بل وأتمنى أن يعلّموا طلاب الإعلام من خلال عرض برامجنا الثقافية المهمة مثل برنامج «أمسية ثقافية» للشاعر الراحل فاروق شوشة، لا بد أن يطور الإعلام من نفسه ويساعد المثقف على تطوير الثقافة المصرية، وأن يفتح آفاق الناس على قضية الثقافة وتطوراتها وتجلياتها.- التغيير فى الشخصية، لا يظهر تأثيره من عقدين من الزمان، كلمة «الشخصية» ليست بسيطة، بل تتكون فى عقود متتالية وتتبلور وتحدث لها تغييرات عبر الزمان والمكان والأحداث، وبالتالى لا يمكننى من خلال عقدين فقط أن أقول إن الشخصية المصرية تغيرت، لكن يمكننى القول إنها تتأثر بالأحداث بشكل كبير، وهناك نوع من السلبية، فعلى سبيل المثال، يشاهد الجيل الحالى أعمالًا درامية لشخصيات تقوم ببطولات خارقة وهم فى الحقيقة أشخاص تافهون، الشباب يتأثر بهم للأسف ويكبر متأثرًا بهذا البطل المشوه، فالإعلام والسينما والتليفزيون تؤثر فى وعى وشخصية الجيل الجديد، شئنا أم أبينا، فإذا قدمنا له شيئًا جميلًا ورصينًا وتربويًا نجعل شخصيته أفضل، وإذا قدمنا له العكس فسوف تتغير شخصيته ويتحول إلى مجرم أو إرهابى.- تحتاج إلى دعم ورعاية من الدولة، ونحتاج إلى خبراء كى يقيّموا ما يقدم، لا أن نترك كل مخرج ومنتج يقدم ما يريده، لا بد من الرقابة أو على الأقل تقييم، لأن البعض يقدم بضاعة رديئة كى يحصل على بعض الجنيهات، أنت تخاطب عقولًا ونفوسًا، فلا بد من الشعور بالمسئولية تجاه المتلقى، فيجب ألا نترك المشاهد فريسة لشركات الإعلان، أصبح الآن المادة وجمع المال هما الهدف، لا المشاهد ولا الثقافة، وهذه كارثة يجب أن نتخلص منها.- طبعنا مجموعة من الكتب فى هيئات الدولة تتحدث عن الأوبئة فى التاريخ، يجب أن يقرأها الناس ولا يتعاملون معها على أنها «موضة» حتى نستفيد من التجربة التاريخية، على سبيل المثال ما حدث فى «الكوليرا» عام ١٩٤٧، الدولة تدخلت وأقامت خيامًا فى الحقول، عزلت المرضى، ومنعت الأهالى من التسلل إليهم حتى لا تُنقل العدوى، عندما نحدث الناس عن هذه التجربة سيخافون العدوى ويلتزمون، ويجب أن يلتزم المواطن من نفسه، لا من إلحاح الدولة عليه، نحن ندرس ما حدث فى الماضى كى نتجنب الأخطاء التى وقعنا فيها.- علينا أن نعى أن سلبية المثقف نابعة من مشكلات تحيط به وبالمجتمع، علينا أن ننظر إلى دخل المثقف، فالكتب لا تفتح بيتًا، ضعف الدخل يجعل المثقف منكفئًا على ذاته ويفكر فى أى وسيلة لتحسين حياته هو لا المجتمع، يجب أن يعيش المثقف حياة كريمة حتى يمتلك القدرة على الأحلام بدقة والتعبير عن قضايا تهم الناس، الأهم هو نظام التعليم، فمثقفو الستينيات أبناء نظام تعليم قوى وعتيد ومنظم ومجانى، علينا خلق مثقف بنظام تعليم قوى، عصرى ومجانى، سنجده حينها منغمسًا فى كل قضايا المجتمع ومساهمًا فى تطويره، كذلك المثقف فى حاجة إلى مزيد من الحرية، فلا نحجر على حرية الفكر، فهناك بعض الموضوعات التى يجبن المثقف من الكتابة فيها لأنها لن تنشر، إذن المناخ لا بد أن يتغير، بالإضافة إلى تحسين دخل المثقف.- وزير الثقافة ينبغى بالدرجة الأولى أن يكون مثقفًا، ومن جانب آخر هناك مثقفون جيدون لكنهم لا يصلحون وزراء، وبالتالى لا بد أن يكون سياسيًا، فشخصية وزير الثقافة يجب أن تكون شخصية مركبة، بمعنى أن تتوافر فى شخص الوزير العوامل الثلاثة: مثقف وإدارى وسياسى.- ضرورة التنسيق فيما بين الهيئات الثقافية داخل الوزارة، وبينها وبين الوزارات الأخرى المرتبطة بالثقافة من قريب أو من بعيد، مثل التعليم والأوقاف والشباب والرياضة والإعلام، فإذا أردنا أن نحدث صحوة ثقافية لا بد أن تضع هذه الوزارات استراتيجية مشتركة، ولا بد أن تخصص الدولة ميزانية أكبر للثقافة من أجل تنوير العقول وتنميتها حتى لا نفاجأ بنشاط الجماعات الإرهابية مرى أخرى، وقصور الثقافة تحتاج لإعادة دراسة، ويجب أن تدمج بعض قصور الثقافة فى الأماكن النائية التى لا تصل إليها الوزارة، أو بمعنى آخر يجب أن يعاد ترشيد قصور الثقافة، فالكثرة لا تعنى شيئًا إنما الفاعلية، وعلينا أن نتخلص من فكرة أن كل من يعمل بالهيئات الثقافية مثقف فهى ليست حقيقة، فيهم مثقفون وشعراء، لكن ليسوا كلهم كذلك، هناك أكثر من سلسلة نشر ممتازة فى الهيئات تستحق عليها التحية والإشادة، لكن هذا الجهد من الممكن أن يزداد تألقًا وأهمية بمزيد من الضبط والتنظيم.