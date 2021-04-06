بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين «التنسيقية» وشركة «ويليس تاورز واتسون»

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بينها وبين شركة "ويليس تاورز واتسون"، لتقييم وتطوير كوادر التنسيقية.وتجري التنسيقية الاختبارات الإلكترونية الشخصية المطلوبة للأعضاء بهدف قياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة.وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقّعت بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.وتتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية، وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية.