كيف استحقت مصر الإشادة العالمية بجهودها في التصدي للهجرة غير الشرعية؟

على مدى السنوات القليلة الماضية استطاعت مصر، تحقيق تطورًا كبيرًا في ملف الهجرة الشرعية من خلال تصديها لتلك الهجرة مستخدمة في ذلك كافة الوسائل لمحاربة هذه الآفة التي حصدت أرواح الكثيرين من الحالمين بالهروب من أرض الوطن، ظنًا بتغيير واقع رفضوه، لكنهم غير القادرين على دفع فاتورة مغادرة هذا الواقع إلى أرض الحلم، فيكون الثمن مغادرتهم هم للحياة بواقعها وحلمها.في السطور التالية نستعرض جهود مصر في هذا الملف وجعلت الكثير من الجهات الدولية والعالمية الإشادة بها.وتم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ذلك القانون الذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة.وإضافة إلى ذلك تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.مراكب النجاة كانت بين تلك الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي التي جاءت بناء ًا على تكليف من السيد الرئيس في ديسمبر 2019، وركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة كالتالي (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج).وقد رحب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية لوران دي بوك بهذه المبادرة لكونها طريقة جيدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوصول لبدائل مناسبة لتمكين الشباب، ولحلول مناسبة لمشكلاتهم داخل وطنهم.يذكر أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ مبادرة" مراكب النجاة" في 70 قرية على مستوى الجمهورية، كما ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.أما على الصعيد الدولي والإقليمي فقد شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.وفي يونيو 2016، ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى إطلاقها بالمشاركة مع إيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017.استضافت مصر كذلك في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.كذلك استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر 2019.وتم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في يوليو 2020.ونتيجة لهذه الجهود تم الإشادة بجهود مصر في مكافحة الهجرة الغير شرعية من قبل العديد من الجهات الدولية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، معتبرًا مصر نموذجًا للاستقرار والنمو فى المنطقة، وكذلك أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.كما أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.بينما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فهي مثلما أوضح تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.إشادة أخرى من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بدور مصر الهام في وقف تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا،وكذلك إشادة من مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بجهود وزارة الخارجية من أجل تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة العادية والمنظمة والآمنة.وفي القمة الثلاثية (مصر، قبرص، اليونان) تم التأكيد على الإنجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كافة محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، وتعاملها مع هذا الملف باستراتيجيات وطنية شاملة، وفي الوقق ذاته أشاد وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي جوردان جرليتش بجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.