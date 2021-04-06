تفاصيل حول هجوم السفينة الإيرانية في البحر الأحمر

ذكرت مصادر إعلامية، مساء الثلاثاء، تعرض سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر.أفادت قناة العربية، نقلًا عن مصادر لها بأن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل أريتريا ألحق بها أضرارًا.وقبل قليل، أفادت وكالة تسنيم بأن الاعتداء على السفينة الإيرانية تم بألغام بحرية ألصقت على هيكلها.من جانبها، ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الحديث ربما يدور عن سفينة التجسس ساويز التابعة للحرس الثوري الإيراني.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتهم بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية في هذه المنطقة، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان، ولم يصدر، حتى الآن، أي تأكيد رسمي للحادث.