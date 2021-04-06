مشاريع استثمارية للسعودية والإمارات بالعراق تتجاوز 6 مليارات دولار

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفق مع السعودية والإمارات على مشاريع استثمارية في العراق بقيمة تتجاوز ستة مليارت دولار.وزار الكاظمي السعودية الأسبوع الماضي ودولة الإمارات العربية أول أمس الأحد.ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء الماضي عن بيان مشترك أن البلدين اتفقا على إقامة صندوق برأسمال يقدر بثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تشجيع الاستثمار في العراق.وقالت إن الصندوق المشترك "سوف يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".