السيطرة على حريق مطعم شهير بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق شب بأحد المطاعم الشهيرة بالغردقة، دون وقوع إصابات.كان قد تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، يفيد بنشوب حريق بأحد المطاعم الشهيرة بالغردقة، والواقع بميدان السقالة.انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق شب من شواية داخل المطعم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.