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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراجي يختار ليبيا لتكون رحلته الأولى سعيًا لتعزيز العلاقات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:58 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
وكالات
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اختار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ليبيا، لتكون أول رحلة خارجية له كرئيس للوزراء، وتعهد بتكثيف التعاون بين البلدين في مجموعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والصحة.

قال رئيس الوزراء، الذي يسعى جاهدا لإعادة بناء النفوذ في المستعمرة الإيطالية السابقة، للصحفيين بعد محادثات في طرابلس مع نظيره عبد الحميد محمد دبيبة، إن زيارته "تثبت في حد ذاتها أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين".

وتابع دراجي "هذه لحظة فريدة لإعادة بناء صداقة قديمة"، مشيدًا بحكومة دبيبة الموحدة التي من المفترض أن تحكم حتى الانتخابات في ديسمبر.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط حالة من الاضطراب منذ أن أطاحت ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي (النانو) بالرئيس الليبى الراحل معمر القذافي في 2011، وانقسمت البلاد بين حكومتين شرقية وغربية متناحرين حتى نجحت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة في تشكيل حكومة موحدة في وقت سابق من هذا العام.

كثفت إيطاليا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي زياراتهم لطرابلس في الأسابيع الأخيرة في محاولة لاستعادة نفوذهم المفقود بعد أن استخدمتها القوى الإقليمية، إلى جانب روسيا، كمرحلة للتنافس.

وحذر دراجي من أن "أمن المواقع هو بلا شك شرط أساسي للتعاون المستقبلي" داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وقال إنهما تحدثا عن المشاريع المشتركة بما في ذلك "البنية التحتية المدنية والطاقة والصحة" ومكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الليبي إن ليبيا تأمل في "بناء علاقة قوية" تعكس سيادتها وتتوقع المزيد من التعاون مع إيطاليا في قطاع الطاقة والكهرباء. وركز على شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، والتي قال إنها مهمة لاقتصاديات البلدين.

كما قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الثلاثاء لإعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس وقنصليتها في بنغازي.

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