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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:37 ص
قناة cbc
قناة cbc
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021، ونستعرض لكم كافة التفاصيل عن تردد المحطة، حتى يستمتع المشاهدين بالمسلسلات التي ستقوم القناة بعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2021، ويجب على المواطنين متابعة التقرير التالي لتنزيل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، ومن المقرر أن تقوم القناة بعرض عدد من المسلسلات الحصرية التي تحذب الجمهور.

وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي المسلسلات التي تذاع على القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يتم عرض العديد من المسلسلات المتميزة التي يقبل على مشاهدتها الجمهور المصري والعربي، وستقوم قناة "سي بي سي" بعرض عدد من المسلسلات على مدار اليوم، حيث تعد القناة من أهم مجموعة القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات في شهر رمضان المقبل.

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

لديكم خلال التقرير التالي كافة الخطوات التي يستطيع المواطنين من خلالها تنزيل تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان على النايل سات، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو 11785، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

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- ثم يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021، على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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