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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:41 م
كورونا في القليوبية
كورونا في القليوبية
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل 11 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة قها والعبور صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14548.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1154 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية 928 حالة، وبنها 4468 حالة، وشرق شبرا الخيمة 2476 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1453 حالة، وشبين القناطر 991 حالة، وطوخ 1911، وقليوب 1039، ومدينة قها 94، وكفر شكر 832 حالة إصابة".

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل، اليوم الإثنين، 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ5 منهم وإعطاؤهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت "خليفة" أن المستشفى محتجز به حاليا 44 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة، و28 بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

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