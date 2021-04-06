«الجمعيات الزراعية» توافق على فرض رسم صادر على تصدير الأسمدة

قال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان إن فرض رسم صادر على الأسمدة يهدف إلى تنظيم صادراتها وتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي، ما يسهل حصول المزارع على الأسمدة، لافتًا إلى أن اجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة تم خلاله التأكيد على الحصص المقررة.أضاف عودة، لـ«الدستور»، أن الاهتمام بتوفير الحصص اللازمة َمن الأسمدة الأزوتية يضمن الحفاظ على معدلات الإنتاج، حيث يؤثر نقص الأسمدة على الإنتاج، خاصة َمحاصيل الحبوب التي تسعى الوزارة لزيادة انتاجيتها تحقيقًا للأمن الغذائي.