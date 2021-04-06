دفن جثة سائق لقى مصرعه في حادث سير بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل، واستعلمت عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في نفس الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود حادث مصادمة ومتوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل، وأسفر الحادث عن وفاة سائق التروسيكل وإصابة سيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.