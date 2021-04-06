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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

كيف وفّرت «حياة كريمة» الخدمات الأساسية للمواطنين؟

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:42 م
حياة كريمة
حياة كريمة
سمر محمدين
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وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال 2019، لتطوير المشروعات التنموية بعدد من المحافظات، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في هذا الصدد، نفذت مشروعات قومية في نحو 143 تجمعًا ريفيًا بـ11 محافظة من بينها 126 تجمعًا في محافظات الصعيد، حيث تم البدء في تنميتها وإنهاء الأعمال فيها خلال العام المالي 20192020.

تضمنت المرحلة الأولى من حياة كريمة تنفيذ 628 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، فضلًا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

"الدستور" ترصد في السطور التالية أهم المشروعات التنموية التي نفذتها حية كريمة في المحافظات.

وكشف محمد شاكر، من إحدى محافظات الوجه البحري، أن حياة كريمة نفذت بالفعل عدد من مشروعات توصيل الخدمات والمرافق بالقرى، وتحديدًا منذ عام خلال المرحلة الأولى:"كانت القرية تعاني من نقض واضح في الخدمات، خاصة مرافق الشرب والصرف الصحي، لكن مع أواخر عام 2020 نفذت المبادرة توصيل شبكات مياه الشرب لكثير من الأسر، ووفرت علينا نفقات ضخمة كنا نصرفها في تخزين المياه".

يقول عبدالله علي، أحد المستفيدين من مشروعات الصرف بأسيوط، إن القرية التي يعيش فيها كانت تفتقر لوجود المرافق الأساسية ومن ضمنها شبكات الصرف الصحي.

ويضيف عبدالله أنه مع الإعلان في عام 2019 عن تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجًا، فبدأ العمل في القرية على إقامة المشروعات التنموية ومنها تطوير وإنشاء شبكات الصرف الصحي.

أشار عبدالله أنه كان يتم حصر طلبات الأسر والمواطنين في القرية أولا، فكان الأكثر احتياجًا هو تطوير شبكات الصرف الصحي، وبالفعل بدأت حياة كريمة في العمل علي تنفيذها.

وساهمت حياة كريمة في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% - 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م3 يوم إلى 141 م3يوم باستثمارات 128 مليون جنيه.

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