وزير التعليم يرد على رفض «الشيوخ» للامتحانات الإلكترونية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراء الامتحانات إلكترونيًا بالأسئلة الجديدة من سلطة الوزير المختص وليس ضمن التعديلات القانون.جاء ذلك ردًا على أنباء حول رفض مجلس الشيوخ إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونية أو تراكمية خلال جلسة لجنة التعليم أمس.أضاف شوقي، في تصريحات الثلاثاء، أنه يكن كل الاحترام للسلطة التشريعية ومجلس النواب والشيوخ.