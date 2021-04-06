الخارجية الأمريكية: بايدن يرغب في وضع حد لإنخراط واشنطن عسكريًا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:35 م
مروة عنبرطباعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لاستمرار سريان العقوبات: "فنحن لم نصل بعد لمرحلة رفعها".
وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أنه يرغب في وضع حد لانخراط بلاده عسكريًا في الخارج، وفقا لما نقلته سكاى نيوز عربية.
وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أنه يرغب في وضع حد لانخراط بلاده عسكريًا في الخارج، وفقا لما نقلته سكاى نيوز عربية.