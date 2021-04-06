الخارجية الأمريكية: بايدن يرغب في وضع حد لإنخراط واشنطن عسكريًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لاستمرار سريان العقوبات: "فنحن لم نصل بعد لمرحلة رفعها".وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أنه يرغب في وضع حد لانخراط بلاده عسكريًا في الخارج، وفقا لما نقلته سكاى نيوز عربية.