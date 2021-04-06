نصائح للمرأة الحامل في شهر رمضان

هناك عدة قرارات لابد وأن تتخذها الحامل خاصة خلال شهر رمضان من أهمها المتابعة عند الطبيب واتخاذ نصيحته حتى لا تتعرض لمضاعفات خلال الشهر الكريم ووفقًا لموقع «health» نرصد عدة نصائح للمرأة الحامل.- كما أشارنا في السابق لابد وأن يتم مشاورة الطبيب في الحالة الخاصة بكي، حيث يفضل العديد من الأطباء عدم صيام الحامل خلال المراحل المبكرة من الحمل حيث تحدث التغييرات والتطورات الأكثر إثارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.- هناك مضاعفات محتملة قد تجعل الصيام للحامل خطر عليها من بينها سكر الحمل، لذا تحتاج حينها المرأة للعديد من الفحوصات المتكررة لمراقبة السكر خلال الحمل.- الحفاظ على الهدوء وعدم العصبية خلال فترة الصيام حيث التغيير الخاص بالروتين ونقص الطعام والماء قد يعرض البعض لهذا الأمر لذا كوني هادئة.- الاحتفاظ بمفكرة طعام حتى تتابعي الطعام والشراب.- تابعي أيام صيام حتى تتمكني من اتخاذ فترات راحة منتظمة.- قللي من تناول الكافيين قبل رمضان حتى لا يتسبب ذلك في الصداع في نهار رمضان.- تجنب الأطعمة السكرية حتى لا يتسبب في ارتفاع السكر في الدم بسرعة.- الإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالألياف مثل الخضروات والبقول والفواكه المجففة.- تناول المكملات الغذائية واتباع نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان.