رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:29 م
اجتماع لجنة الإرشاد
اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
إسلام أبوالمجد
طباعة
ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي في مجال علوم الحديث.

خلال الاجتماع، طالب رئيس الجامعة بتشكيل لجان في مختلف التخصصات العلمية، تضم في عضويتها أعضاء هيئة التدريس كلٌّ في مجال تخصصه؛ لمراجعة المجلات العلمية في جميع الكليات من خلال وكلاء الكليات للدراسات العليا، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية كل في كليته قبل رفعها على بنك المعرفة، بجانب تكليف الأقسام العلمية بإعداد وتجهيز مقترحات للمشاريع البحثية؛ لمساعدة الباحثين، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالرسائل الجامعية والأبحاث العلمية لتصبح جاهزة ومتاحة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

كما طالب رئيس الجامعة الكليات المختلفة بعمل محاضرات عامة في البحث العلمي للباحثين بشكل مباشر، أو من خلال أونلاين.

موضوعات متعلقة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم