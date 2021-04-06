رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي في مجال علوم الحديث.خلال الاجتماع، طالب رئيس الجامعة بتشكيل لجان في مختلف التخصصات العلمية، تضم في عضويتها أعضاء هيئة التدريس كلٌّ في مجال تخصصه؛ لمراجعة المجلات العلمية في جميع الكليات من خلال وكلاء الكليات للدراسات العليا، بالتنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية كل في كليته قبل رفعها على بنك المعرفة، بجانب تكليف الأقسام العلمية بإعداد وتجهيز مقترحات للمشاريع البحثية؛ لمساعدة الباحثين، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالرسائل الجامعية والأبحاث العلمية لتصبح جاهزة ومتاحة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين في مختلف التخصصات العلمية.كما طالب رئيس الجامعة الكليات المختلفة بعمل محاضرات عامة في البحث العلمي للباحثين بشكل مباشر، أو من خلال أونلاين.