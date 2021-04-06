واشنطن: عقد محادثات فيينا خطوة مرحب بها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أن عقد محادثات فيينا خطوة بناءة وخطوة مرحب بها.وقالت الخارجية الأمريكية إنه من الضروري معالجة قضايا مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.